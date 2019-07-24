Водолазы проведут ревизию газопровода «Щукинский» на дне Москвы-реки
Специалисты Мосгаза проверят состояние газопровода-дюкера «Щукинский». Он находится на глубине пяти метров на дне Москвы-реки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгаза.
— Мосгаз проверит состояние одного из уникальных подводных объектов газового хозяйства столицы, расположенного на дне Москвы-реки. Команда профессиональных водолазов под контролем специалистов Общества исследует состояние газопровода, транспортирующего газ к крупнейшему системообразующему газорегуляторному пункту «Щукино», питающему жилые дома Центрального и Западного административных округов столицы и важнейшие объекты энергетики, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого стало известно, что в 2019 году будет водолазы проведут исследование состояния восьми дюкеров, расположенных на глубине 10 метров под водой.
Известно, что в начале лета Мосгаз начал масштабную программу ремонта газопроводов-дюкеров. По ним газ транспортируется через Москву-реку, Яузу и водохранилища на различные предприятия.
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