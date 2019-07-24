МИИТ представил проект «Цифровой транспорт» на образовательном интенсиве «Остров 10-22»
Презентация проекта «Цифровой транспорт» состоялась на образовательном интенсиве «Остров 10-22», который проходил с 10 по 22 июля в Сколковском институте науки и технологий, сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.
- Директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев представил проект «Цифровой транспорт» в рамках программы «НОЦ мирового уровня, - пояснили в пресс-службе.
В основе его реализации представлены: эффективное планирование развития территорий и эффективное управление транспортной системой.
- Проект, основная цель которого - разработка технологических решений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций, был презентован не в формате шаблонных презентаций, а красочного макета, - рассказал Олег Покусаев.
Во время презентации Олег Покусаев также отметил два подпроекта: цифровая технологическая платформа комплексного планирования транспортной системы
агломераций на основе искусственного интеллекта и комплекс технологий по управлению цифровыми активами транспорта на всех этапах жизненного цикла. Поддержал «Цифровой транспорт» заместитель генерального директора ОАО «РЖД», президент Российской академии транспорта Александр Мишарин, который выступил на встрече представителей бизнеса с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.
По итогам интенсива «Остров 10-22» ректор Российского университета транспорта Александр Климов встретился с участниками команды, с которыми были подведены итоги защиты проекта и намечены планы по его реализации.
Деятельность Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем основана на трех направлениях: цифровые технологии на транспорте, высокоскоростные транспортные системы и транспортные системы агломераций. Приоритетная задача Центра – экспертное и научное сопровождение Департамента транспорта города Москвы, в частности, по реализации проекта развития Московских Центральных Диаметров.