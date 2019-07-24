Сумма, которую Леонид Ярмольник должен выплатить ФСО, увеличилась в два раза
Сумма, которую Леонид Ярмольник должен выплатить Федеральной службе охраны в качестве компенсации за ДТП, увеличилась в два раза. В результате размер денежной выплаты должен составить примерно 833 тысячи рублей.
Около трех лет назад в центре Москвы по вине Ярмольника произошла авария с участием четырех автомобилей. Один из них, как выяснилось, принадлежал ФСО.
Общая сумма, подлежавшая возмещению, составила около 1,2 миллиона рублей, из которых 400 тысяч было выплачено страховой компанией.
Ярмольник высказал свое несогласие с названной денежной суммой, заявив, что был сделан самый дорогой ремонт.
— На станцию приезжают люди, которые не считают деньги в кармане, — приводит слова актера РИА Новости.
Ранее суд района Хамовники предписал актеру выплатить 432 тысячи, притом что ФСО в своем иске настаивала на 800 тысячах.
Читайте также: Грузовик опрокинулся в кювет на 61-м километре МКАД