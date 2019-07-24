Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
В Госдуме приняли в третьем чтении закон, разрешающий охотиться с луком и стрелами, используя его как холодное метательное оружие.
Известно, что настоящим законодательством охота с луком запрещена — его можно использовать только в рамках спортивных состязаний с обязательным соблюдением требований хранения на объекте.
В принятой инициативе же лук выделяют в новый вид охотничьего оружия — стрелковое метательное, которое, среди прочего, требует специальных навыков у охотников.
— Технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение (исключение оперативного использования, скрытого ношения и так далее), — указывается в пояснительной записке к проекту.
Также отмечается, что купить луки могут граждане, которым выданы охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение данного вида оружия. Вместе с тем закрепляется «безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок». Об этом пишет агентство «Москва».
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