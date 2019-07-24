Тереза Мэй едва сдерживала слезы во время прощальной речи
Тереза Мэй едва сдерживала слезы во время своей прощальной речи в качестве премьер-министра Великобритании.
Палата общин британского парламента стоя и под алодисменты проводила ее. Только представители лейбористской партии и шотландской национальной партии остались сидеть на своих местах.
Тереза Мэй поблагодарила британский народ за поддержку. Также она поздравила с назначением своего преемника Бориса Джонсона, передает РИА Новости.
— Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить, — заявила Тереза Мэй.
Она продолжит работать в качестве парламентария от округа Мейденхэд. После своей прощальной речи Тереза Мэй отправилась в Букингемский дворец, где ее отставку приняла королева Великобритании Елизавета II.
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