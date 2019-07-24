Почему Дадашев не ушел с ринга? Ответ — в нашей природе

Гибель Максима Дадашева меня перепахала. Очень жалко парня. Многие не понимают, почему он бился до конца и не уходил, даже рискуя жизнью? Объясню.

Так получилось, что детство и юность я провел на ринге. Зачем мальчики и мужчины выходят туда? Чтобы получить по морде? Нет. Чтобы победить. Когда ты бьешь, у соперника подкашиваются колени и он падает — это ни с чем не сравнимый кайф. Женщины и алкоголь по сравнению с ним — как кисель по сравнению с коньяком. Победа — сильнее любого наркотика.

Как мужчина не может понять, в чем кайф возиться с ребенком и кормить его грудью, так женщина никогда не поймет чувства мужчины, победившего соперника. Ну да, бить другому морду — это нецивилизованно. Это дикая первобытная история. Но мужчина так устроен. Причем самое смешное, что именно за это вы нас и любите. За агрессию, дикость, силу, а значит, за желание и возможность вас и потомство защитить.

Нужно ли проводить боксерские поединки? Да. Потому что в своей основе мужчина не меняется. Он был, есть и всегда останется прежде всего агрессивным самцом. Почему футбольные фанаты устраивают настоящие бойни? Они что, так свой клуб любят? Они драками помогают ему выиграть? Ничего подобного. Они просто хотят драться, и все.

Победа любой ценой — а как иначе? Фото: Официальный Instagram-аккаунт Максима Дадашева / @dadashev__m

Там, где нет футбольных клубов, просто бьются улица на улицу. Район на район. Футбол — повод. Вспомните, самыми агрессивными футбольными болельщиками всегда считались британские. Почему? А потому что они — прямые потомки отмороженных англосаксов, которые сначала вырезали в Америке индейцев, потом взялись за австралийских аборигенов, а затем основали империю, в которой не заходило солнце. Империя распалась, а национальный характер — склочный, задиристый — остался. И русские, кстати, от британцев мало чем отличаются.

Сегодня спортивные зрелища — даже кровавые — более-менее цивилизованный способ направить нашу природную агрессию в социально приемлемое русло. Если мужчины не будут выходить на ринг, не будут смотреть бокс, свою энергию они выплеснут каким-то другим образом. И женщинам, поверьте, тоже достанется.

И не надо думать, что мы цивилизовались. Вся наша «цивилизованность» — очень тоненькая пленка на болоте первобытных инстинктов. Это плохо, но это так.

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Екатерина Рощина: Последний бой Максима Дадашева

Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной:

Зачем сейчас эти гладиаторские бои? Неужели можно получать удовольствие, глядя, как люди метелят друг друга до полубеспамятства? (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»