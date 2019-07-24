Собаки спасли ребенка от кобры ценой своей жизни
Две собаки спасли ребенка ценой своей жизни, защитив его от кобры. Инцидент произошел в городе Кидапаван на Филиппинах.
Происшествие попало на камеру. На кадрах видно, что девочка спала, когда змея вползла на участок жилого дома. Собаки сразу заметили незваного гостя. Белая такса по кличке Мокси начала лаять и бросилась на змею. В это время черный пес Майли помог другу и схватил змею зубами.
Кобра пыталась уползти, но собаки ей этого не позволили. В итоге она погибла. Также умерла и собака Майли из-за смертельного укуса змеи, Мокси ослепла от яда.
— Я не могу отблагодарить моих собак за то, что они защищали моего ребенка Скай. Мы будем очень скучать по Майли, — рассказал отец девочки.
Родители были на работе во время происшествия, за ребенком должна была следить прислуга, сообщает Daily Mail.
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