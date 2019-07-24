Школьники смогут проверить свои знания с помощью МЭШ

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) подготовил материалы для школьников в новом разделе «Самодиагностика». Об этом в среду, 24 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Ученикам начальной школы предлагают проверить знания по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению. А учащиеся пятых–одиннадцатых классов могут найти в новом разделе проверочные задания по английскому языку, литературе, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике, обществознанию и музыке, — сообщается на сайте.

Контрольная для младшеклассников состоит из семи заданий, а для ребят старших классов — до 24. Дети выполнят упражнения с кратким ответом, выбором одного или нескольких верных, заполнением таблиц и сопоставлением данных. При этом количество попыток не ограничено, задания можно выполнять по несколько раз.

Результаты контрольных отобразятся в электронном дневнике — можно посмотреть и ошибки, и верные ответы. Кроме того, ребята смогут детально проанализировать темы, которые стоит проработать самостоятельно или с учителем.

— Чтобы проверить свои знания, нужно зайти в свой электронный дневник на mos.ru, открыть библиотеку МЭШ и найти раздел «Самодиагностика». Затем выбрать интересующий предмет и контрольную работу, — добавляется на сайте.

Новый сервис появился в середине апреля этого года. За первые 1,5 месяца более 200 тысяч школьников воспользовались им. Самые популярные проверочные работы — по математике и русскому языку. Как показал проведенный опрос, такие тренировки помогли школьникам получить высокие оценки за итоговые контрольные в конце учебного года.

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