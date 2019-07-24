Умер актер Рутгер Хауэр
• 20:42 • 24 июля 2019
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Рутгер Хауэр приобрел известность благодаря роли Роя Бэтти в фильме «Бегущий по лезвию»
Фото: скриншот с видео YouTube-канала «Фильм Про»
В Нидерландах в возрасте 75 лет скончался актер, кинорежиссер и продюсер Рутгер Хауэр. Об этом сообщает Variety.
По данным источника, Рутгер Хауэр умер 19 июля из-за непродолжительной болезни. Агент продюсера Стив Кенис подтвердил эту информацию. Он сообщил, что его похоронили в среду, 24 июля.
Cправка «ВМ»
Рутгер Хауэр родился 23 января в 1944 году. Он приобрел известность благодаря роли Роя Бэтти в фильме «Бегущий по лезвию». Также Рутгер Хауэр снимался в кинокартинах «Ночные ястребы», «Турецкие наслаждения» и «Плоть и кровь».
В 1988 году Рутгер Хауэр стал обладателем премии «Золотой Глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Побег из Собибора». Через семь лет он стал обладателем той же награды за работу в кинокартине «Фатерлянд».
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