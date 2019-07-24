Ученые выяснили, кто предрасположен к раку поджелудочной железы
• 21:21 • 24 июля 2019
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По данным ученых, преддиабетическое состояние увеличивает вероятность появления онкологии на 50 процентов
Фото: https://pixabay.com/
Корейские исследователи выяснили, что страдающие диабетом люди имеют тенденцию заболевать раком поджелудочной железы. Об этом сообщает Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Недуг может коснуться людей, имеющих тревожные показатели сахара в крови. По данным ученых, преддиабетическое состояние увеличивает вероятность появления онкологии на 50 процентов.
Исследователь Чхоль-Ен Пак сообщил, что уменьшение доли глюкозы в организме является профилактикой распространения злокачественной опухоли поджелудочной железы.
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