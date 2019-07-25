Соловьев рассказал, чем Путин обидел Зеленского
Журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде президента Украины Владимира Зеленского на его российского коллегу Владимира Путина.
В Twitter телеведущий отметил, что лидер РФ поздравил политика Бориса Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании. От этого Зеленскому «стало еще обиднее».
Зеленскому стало ещё обиднее
«Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии — Кремль»RT— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 июля 2019 г.
Замечание Соловьева связано с тем, что Путин не поздравлял украинского лидера с победой на президентских выборах, так как было решено сначала дождаться каких-либо подвижек в развитии отношений двух государств.
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