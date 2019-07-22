Владимир Соловьев призвал Зеленского «бояться своих желаний»
Российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в социальных сетях высказался относительно лидерства партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам выборов в Верховную раду.
Известно, что политическое объединение в парламенте получило 247 мест.
Соловьев призвал Зеленского, получившего, по мнению телеведущего, абсолютную власть, «бояться своих желаний». Он утверждает, что следующие после выборов дни станут для президента Украины «проверкой на прочность».
— Теперь начинаются рабочие будни. Теперь может и расширить люстрационный список, добавив туда всю команду Порошенко, предварительно лишив вновь избранных депутатской неприкосновенности, — пишет Соловьев.
Журналист подчеркивает, что теперь Зеленский может завершить громкие коррупционные дела, начать новые и «даже попытаться воплотить Минские соглашения».
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