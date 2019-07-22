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Внешняя политика

Политолог: Игорь Коломойский станет неофициальным директором Рады после выборов

Олег Сыров
• 13:27 • 22 июля 2019
Владимира Зеленского (справа) называют неофициальным представителем Игоря Коломойского (слева)
Фото: Cкриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00), Кадр из сериала «Слуга народа»
Владимира Зеленского (справа) называют неофициальным представителем Игоря Коломойского (слева)
Фото: Cкриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00), Кадр из сериала «Слуга народа»

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли выборы в Верховную раду. После обработки половины протоколов ситуация складывается следующая: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует, получив 42,45 процента голосов избирателей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» попросил прокомментировать ситуацию политолога и общественного деятеля Игоря Друзя

— Как вы полагаете, каков будет итог выборов на Украине?

— Полагаю, главным итогом выборов будет то, что известный миллиардер Игорь Коломойский, обеспечивший победу в президентской гонке своего неофициального представителя Владимира Зеленского, теперь станет неофициальным директором Верховной рады. Партия «Слуга народа» перенасыщена людьми олигарха. Так называемая гонка с коалицией Порошенко, победа бывшего президента по итогам голосования за пределами Украины абсолютно ничего не изменят, все предопределено. Коломойский — опытный бизнесмен и стратег. «Предвыборную кампанию» он начал на Украине за три года до выборов. Это — сериал «Слуга народа» про «политику» с Зеленским, исполняющим главную роль, заблаговременная договоренность о поддержке с западными кураторами, прежде всего с Демократической партией США, и многое другое. 

Как распределятся места в Раде? Вероятно ли образование альянсов?

— Возможно, для облегчения задачи по полному захвату и удержанию власти, а также создания видимости «демократии» произойдет образование коалиции. В этом случае партнером Зеленского, скорее всего, выступит партия «Голос», которую называют «Голосом Сороса». В эту политическую группировку также внедрены люди Зеленского — по сути, как и сам новоизбранный президент Украины, подчиняющиеся Коломойскому. Возможна коалиция с Юлией Тимошенко и ее окружением, так как Тимошенко давно связана с основателем промышленно-финансовой группы «Приват». Если это произойдет, позже от нее и ее группировки тем или иным способом избавятся — слишком беспокойный и ненадежный она союзник. Долго ее держать в качестве «ручной оппозиции» хлопотно.

— Вы полагаете, Игорь Коломойский — самая влиятельная фигура на Украине?

— Таким образом, на днях предприниматель и политический деятель Игорь Коломойский по факту станет неофициальным «хозяином» Украины. Результат «победы» Зеленского на выборах стал виден сразу. Все суды без промедления вынесли и выносят решения по многолетним имущественным спорам в пользу Коломойского, его активы сохраняются и стремительно растут. На Украине воцарился его финансовый клан.

Политолог Игорь Друзь (на фото) считает, что после парламентских выборов в Киеве ожидать потепления в отношениях между Россией и Украиной не стоит  Фото: предоставлено И. Друзем

— Ваши прогнозы по поводу политического курса?

— Что касается области политики — все может быть печально. Именно Коломойский имеет непосредственное отношение к трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, зверской расправе неофашистов над пророссийски настроенными гражданами Украины. Именно он — «крестный отец» так называемых тербатов, националистических военных подразделений для карательных операций в Донбассе и подавления инакомыслия на территории Украины. Коломойский по настоящее время действовал против связей с РФ, хотя периодически декларирует обратное.

— Какие реформы в этом свете ожидают Украину в плане внутреннего и внешнего развития?

— В связи с тем, что предполагаемая коалиция, которая займет места в парламенте, по сути своей либералы в наихудшем смысле этого слова, в ближайшее время будет принят ряд реформ, которые очень не понравятся народу. В угоду США и европейским партнерам будут разрушаться остатки сельского хозяйства, промышленности. Нет сомнений, по примеру традиций, насаждаемых на Западе, на Украине начнут разрушаться традиционные основы семейного уклада и нравственности: легализация «в медицинских целях» наркотиков, проституции и популяризация однополых «браков». Об этих «ценностях» говорил перед президентской гонкой Зеленский, то есть это — программа Коломойского. Вполне вероятны нагнетание русофобии и попытки со стороны украинских политиков ухудшить и без того не лучшие отношения между нашими странами.

— Назовите сектор, в котором в ближайшее время произойдут наиболее важные перемены.

— Один из немногих вопросов, который не вызовет противоречия между победившими и побежденными политическими группировками на Украине, — это принятие новой Верховной радой закона о свободной продаже земли и последующее разорение государства в целях личного обогащения. Земли Украины будут скуплены международными транснациональными корпорациями. В судьбе Украины и ее населения эта проблема может сыграть достаточно негативную роль.

— Возможно ли потепление отношений между Украиной и Россией после избрания нового правительства?

— Пророссийских сил, увы, в украинском парламенте сегодня нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время. Оппозиционная платформа «За жизнь» практически ничего не решает, она блокирована. Все мало-мальски лояльные к России политики либо арестованы, либо уничтожены физически. Политика Украины и курс в отношении России определяются в Америке и частично представителями ЕС, их координаторы везде, поэтому ожидать позитивных перемен, увы, не приходится.

— Ваш прогноз, стоит ли ожидать импичмента Зеленского или, наоборот, по итогам правления он будет избран на второй срок?

— Я думаю, что Зеленский, несмотря на скорое разочарование украинцев своим очередным «выбором», сможет продержаться до конца президентского срока. Народ ждет мира в Донбассе, экономического подъема, улучшения качества жизни, партнерства с Россией. Этого не будет. На второй срок Зеленский не пойдет. Политика и жизнь народа на Украине сегодня определяются другими державами. Можно надеяться только на то, что со временем победит здравый смысл.

Читайте также: Экс-дипломат Украины рассказал, что доведет Зеленского до могилы

Владимира Зеленского (справа) называют неофициальным представителем Игоря Коломойского (слева)
Фото: Cкриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00), Кадр из сериала «Слуга народа»
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