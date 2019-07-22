Экс-дипломат Украины рассказал, что доведет Зеленского до могилы
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что обречет президента Владимира Зеленского на преждевременное поражение.
По словам политика, глава государства рискует потерять все, если новым премьер-министром станет деятель, нацеленный на сотрудничество с Международным валютным фондом. Одним из таких кандидатов на пост является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая, как отмечает Волошин, продвигает «кабальные» интересы МВФ.
— Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы как оппозиция вас просто уничтожим, — подчеркнул экс-дипломат.
Он объяснил это тем, что популизм Зеленского не сможет сочетаться с риторикой представителей абсолютного финансового интернационала.
— Эти три буквы — МВФ — станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес, — предупредил Волошин лидера в эфире телеканала «112 Украина».
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