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Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом

Ростислав Зубков
• 09:32 • 22 июля 2019
Партия бывшего главы государства получила поддержку почти 30 процентов избирателей за рубежом
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Партия бывшего главы государства получила поддержку почти 30 процентов избирателей за рубежом
Фото: Официальная страница Петра Порошенко в Facebook (https://www.facebook.com/pg/petroporoshenko)

Партия «Европейская солидарность» экс-лидера Украины Петра Порошенко одержала верх на выборах в парламент, набрав 29,55 процента на зарубежных участках. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.

«Слуга народа» действующего президента страны Владимира Зеленского получила поддержку 28,13 процента избирателей. Следом идет партия «Голос» солиста группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука (19,67 процента). Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что внеочередные выборы в парламент Украины состоялись в воскресенье, 21 июля. Помимо приведенных выше партий, на место в Раде претендуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Официальные итоги должны быть подведены до 5 августа включительно.

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