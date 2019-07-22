Депутат Рады предрек плохое будущее гражданам Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет плохое будущее, которое наступит после прихода к власти «партии войны».
По словам парламентария, без участия жителей Харькова, Донецка, Запорожья, Луганска, Одессы и Херсона во внеочередных выборах в Верховную Раду происходит «безумие».
— Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины, — сказал Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись досрочные парламентские выборы. По данным национального exit poll, на выборах лидируют пять партий: «Слуга народа» с 44,2 процента голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 11,4 процента голосов, «Европейская солидарность» с 8,8 процента голосов, «Батькивщина» с 7,4 процента голосов и «Голос» с 6,5 процента голосов. Явка на выборах составила 49,8 процента.
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