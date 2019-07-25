«Ледяную макушку лета» пообещали москвичам в последние дни июля

Ультраполярное вторжение холодных воздушных масс ожидается в столице в конце июля. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— 29–31 июля в столице ожидается ледяная макушка лета. Это дни, которые по климатическим нормам в Москве самые теплые, но здесь все наоборот. Москву ждет ультраполярное вторжение холодных воздушных масс с тыловой части циклона. Сформируется северо-восточный ветер, который откроет железные врата Карского моря, и оттуда к нам устремится очень холодный воздух, — заявил метеоролог.

Он добавил, что ночью в понедельник, 29 июля, температура опустится до 8–13 градусов, днем будет 13–18 градусов. Во вторник станет еще холоднее — ночью будет 5–10 градусов, а днем — до 10–15 градусов. Кроме того, ожидаются короткие дожди. Подобная погода является нормой для конца сентября — начала октября.

Последний раз такая погода была в 1971–1979 году.

— Грубо говоря, такого рода вторжение ультраполярного холода в последние дни июля случается один раз в 50–100 лет, — отметил Тишковец.

Короткое лето ожидается в столице в ближайшие выходные, температура повысится до 26–28 градусов. Однако не стоит обманываться, так как похолодание начнет подступать в воскресенье, 28 июля, пишет агентство городских новостей «Москва».

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