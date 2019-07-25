Трап повредил обшивку самолета в Шереметьеве
• 10:30 • 25 июля 2019
Поделиться:
0
doc76ddr9plb48mdz826nw
Ожидается, что задержка будет не дальше 30 минут
Фото: https://pixabay.com
Трап повредил обшивку пассажирского самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— Обслуживающая компания повредила трапом наш самолет, мы сейчас пересаживаем пассажиров... на резервное воздушное судно, — рассказали в пресс-службе.
Ожидается, что задержка будет не дольше 30 минут, пишет РИА Новости.
Читайте также: Названа причина возвращения самолета, следовавшего из Осло в Москву
Теги:
11:4525 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:1525 июля 2019
11:0325 июля 2019
10:5125 июля 2019
10:4925 июля 2019
10:4225 июля 2019
10:3625 июля 2019
10:3025 июля 2019
10:2625 июля 2019
10:2225 июля 2019
10:1325 июля 2019
10:0125 июля 2019
09:3225 июля 2019
09:0225 июля 2019
08:4325 июля 2019
08:3225 июля 2019
08:2125 июля 2019
08:1725 июля 2019
07:5125 июля 2019
06:5925 июля 2019
06:2225 июля 2019
05:5825 июля 2019
05:3425 июля 2019
05:2125 июля 2019
04:5925 июля 2019
04:4025 июля 2019
04:1825 июля 2019
04:0025 июля 2019
03:4625 июля 2019
03:1125 июля 2019
01:5925 июля 2019
01:0525 июля 2019
23:5924 июля 2019
23:3724 июля 2019
23:2024 июля 2019
22:4624 июля 2019
22:0224 июля 2019
21:4924 июля 2019
21:4124 июля 2019
21:0024 июля 2019
20:5624 июля 2019
20:4224 июля 2019
20:1824 июля 2019
19:5824 июля 2019
19:5124 июля 2019
19:4024 июля 2019
19:3324 июля 2019
19:2524 июля 2019
19:2224 июля 2019
19:1424 июля 2019
19:1024 июля 2019
19:0924 июля 2019
19:0324 июля 2019
18:4124 июля 2019
18:4124 июля 2019
18:2324 июля 2019
18:2024 июля 2019
18:1824 июля 2019
18:1624 июля 2019
18:1624 июля 2019
18:0624 июля 2019
17:5724 июля 2019
17:5224 июля 2019
17:4724 июля 2019
17:4524 июля 2019
17:3224 июля 2019
17:3124 июля 2019
17:2224 июля 2019
17:1324 июля 2019
17:0924 июля 2019
16:4424 июля 2019
16:3924 июля 2019
16:3624 июля 2019
16:3224 июля 2019
16:2824 июля 2019
16:1724 июля 2019
16:1024 июля 2019
15:5724 июля 2019
15:4924 июля 2019
15:3924 июля 2019