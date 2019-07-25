Столичные предприниматели получили более 60 тысяч консультаций в центрах услуг
С января по июнь этого года столичные предприниматели обратились в центры услуг для бизнеса более 60 тысяч раз. Как сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города, для них провели бесплатные консультации по вопросам открытия и развития своего дела в Москве.
— Образовательными, финансовыми и имущественными программами поддержки интересовались 16 процентов предпринимателей, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. — Вопросами налогового и бухгалтерского учета – 14,5 процента. Еще 12,5 процента обратившихся были заинтересованы участием в городских мероприятиях для бизнеса.
Всего в Москве работает 15 центров услуг для бизнеса, уточняет агентство «Москва». В них предприниматели могут узнать о всех программах и мерах городской поддержки, а также получить бесплатную консультацию, как запустить и удержать на плаву свою фирму.
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