Сколько может стоить новое покорение Луны...

Последний номер журнала «Тайм» посвящен лунной гонке. Художники повторили дизайн номера 50-летней давности, когда в ней участвовали лишь два равноправных конкурента — США и СССР.

Теперь нас на обложке нет, только Америка, Китай и частные компании. Как расценивать столь очевидное смещение акцентов?

Обидеться? Можно и так. Но, как известно, на обиженных воду возят. К тому же, в данном случае предъявлять претензии мы можем только самим себе, ибо добровольно махнули на Луну рукой. В 1960-х годах наша страна приложила максимум усилий, чтобы обогнать Америку с высадкой человека на естественный спутник Земли. По автоматическим аппаратам мы были впереди планеты всей — первый облет Луны, первые фото, первая мягкая посадка, первые луноходы. Трижды советские автоматы (таких роботов никто не повторил) привозили на Землю лунный грунт. Были сформированы экипажи во главе со знаменитым Алексеем Леоновым. К сожалению, все четыре испытательных старта тяжелой ракеты Н1 на Байконуре закончились авариями. Лунную программу СССР в 1970-х годах решили закрыть. Впрочем, США тоже насытились Луной и несколько десятилетий не возвращались в космических планах к спутнику Земли.

Советская лунная программа была глубоко засекреченной. Если бы обогнали Америку — гордо сообщили бы миру, как с Гагариным. Не получилось — будем молчать. В августе 1989 года, в эпоху перестройки, после долгих сражений с агонизирующей цензурой мне довелось стать первым журналистом, который рассказал о секретной лунной программе. Спустя 30 лет я задаю себе вопрос: стоит ли России возвращаться на Луну и вновь бросать вызов теперь не только Америке, но также Китаю и космическим частникам? Теперь мы можем открыто обсуждать все аспекты...

Пора вернуться на Луну Фото: Обложка журнала Time, июль 2019 (взято с официального сайта журнала Time)

Прежде всего, не надо никому бросать вызов. Конкуренция в старой лунной гонке — спор двух идеологических систем. И уверен, именно этот фактор стал решающим в историческом прорыве СССР. Теперь важны внутренние вызовы, а не внешний раздражитель. Крупный научный, особенно космический, проект дает мощный импульс развитию технологий. Если перечислять все инновации, которые перекочевали из программы «Аполлон» в обычные магазины, это будет длиннее, чем сказки «1001 ночь». Американцы умеют считать деньги: лунный проект за 10 лет принес шестикратную прибыль в самых разных отраслях — от здравоохранения до электротехники и одежды.

Думаю, одна из причин, по которой в России буксуют инновации и тормозит экономика знаний, — отсутствие амбициозного проекта, вокруг которого сплотился бы нерастраченный, но пока невостребованный научный потенциал страны. Не надо повторять лунную программу эпохи Королева, не надо гнаться за американскими и китайскими прожектами. Пусть сами разбираются. Россия знает про космос никак не меньше, чем любая из космических держав. Россия способна наметить собственный лунный маршрут, который заставит потенциальных партнеров проситься к нам в попутчики. Но в последней концепции развития отрасли скромно сказано, что Россия к 2030 году отправит к Луне аппарат-разведчик.

А что до этого? Полтора десятилетия безмолвия? Выходит, нынешнее руководство Роскосмоса стыдливо передоверяет Луну преемникам? Почему пугливо отходим в тень? Какие задачи стоят перед нынешним поколением?

Когда стартовала программа «Аполлон», президент Джонсон сказал: «Если мы сможем высадиться на Луну, то сможем вылечить старушку». Метафора, но смысл понятен, ведь находились прагматики, которые призывали экономить и сидеть на земной привязи. Но зачем по этой логике было осваивать дикую Сибирь и покорять Арктику? Да и саму Америку не стоило открывать.

И все же, сколько стоит Луна? В любом варианте Луна — один из этапов освоения Космоса. По оценкам, десант на планету обойдется в 2 миллиарда долларов. Это годовой бюджет Роскосмоса. Или, если по земным меркам, два Крымских моста. Мне кажется, России по средствам это потянуть. Кроме того, во всех космических державах, в том числе в Китае, в проектах активно участвуют бизнесмены. В Америке они конкурируют с государством и отправляют частные ракеты к МКС. Стыдно, но в первой космической державе предприниматели живут коротким днем и не засматриваются на звезды. Быстроходные яхты и заморская недвижимость застят небо...

Порох в пороховницах у специалистов космической отрасли не отсырел. Другой, но важный вопрос — имеется ли желание? У Королева была намечена стройная поэтапная программа освоения космического пространства и ближайших планет. Ранняя смерть главного конструктора и наступившая эпоха заземленности привели к отказу от Луны. Казавшееся рациональным решение лишило нашу космонавтику естественного, поступательного развития, перечеркнуло движение вперед и вверх. Мы нарушили законы технической эволюции и застряли на низкой орбите.

А в итоге и старушку вылечить не можем, и на Луну не слетали.

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