МИД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавшего в Анкаре дипломата
• 13:13 • 25 июля 2019
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В четверг вечером, 24 июля, по дипломату открыл огонь из пистолета психически неуравновешенный мужчина
Фото: https://pixabay.com/ru/
Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев остается в реанимации больницы Guven, куда был доставлен после нападения в Анкаре. Об этом говорится в заявлении клиники.
По информации белорусского МИД, в четверг вечером, 24 июля, по дипломату открыл огонь из пистолета психически неуравновешенный мужчина. Четыре пули, поразившие Поганшева, не задели жизненно важные органы.
После госпитализации пострадавшему сделали операцию. В настоящий момент за его состоянием наблюдают врачи.
По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование произошедшего продолжается. Согласно предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры, не имевшей под собой политической подоплеки. Об этом пишет РИА Новости.
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