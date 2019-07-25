Эксперт: Парад в Санкт-Петербурге продемонстрирует меняющийся облик военного флота РФ
Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко заявил, что российский Военно-морской флот меняет свой облик за счет поступления на вооружение новых военных кораблей и подводных лодок. Увидеть, как меняется военный флот РФ, можно будет на Главном Параде в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 25 июля, в северной столице проходит генеральная репетиция Главного Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. На время репетиции в городе внепланово развели мосты, передает издание "Невские Новости".
Сам парад состоится 28 июля. Участие в нем примут более 30 кораблей, а в воздух поднимется военная авиация.
— Любой военный парад — это демонстрация возможностей Вооруженных сил страны. Министр обороны Сергей Шойгу всегда подчеркивает значение нашего флота, — отметил Игорь Коротченко в комментарии Nation News.
Военный эксперт подчеркнул, что для РФ очень важно, чтобы ее флот присутствовал в ключевых точках мирового океана и обладал необходимыми возможностями по дальним ракетным ударам.
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