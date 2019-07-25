Движение ограничат на нескольких улицах столицы из-за реконструкции газопровода
Схема движения транспорта временно изменится в ряде столичных улиц в связи с реконструкцией газопровода на улице Пресненский Вал. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Круглосуточно в период с 31 июля по 29 августа движение будет ограничено по одной полосе на участке Зоологический переулок от дома 24, строение 3, по Малой Грузинской улице до дома 10б по Зоологической улице. Также в это время движение по одной полосе ограничат на участке улицы Климашкина от дома 29, строение 3, по Малой Грузинской улице до дома 26 по улице Климашкина. Еще одно ограничение на этих участках будет с 11 сентября по 31 октября (круглосуточно).
Кроме того, ограничение по одной полосе будет организовано на участке Малой Грузинской улицы от дома 22 по улице Красная Пресня до дома 34 по Малой Грузинской улице. Первые изменения в движении продлятся круглосуточно с 26 октября по 28 октября. Второе ограничение ожидается с 9 января по 16 февраля 2020 года.
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