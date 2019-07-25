Зеленоградский полумарафон соберет любителей бега 28 июля
Зеленоградский полумарафон пройдет в воскресенье, 28 июля. Цель мероприятия — популяризация бега среди любителей.
Участники мероприятия, которое состоится в 23-й раз, могут выбрать одну из трех дистанций: 21,1 км (полумарафон), 7 километров или 500 метров (детский забег). К бегунам каждой дисциплины представлены свои требования по возрасту и состоянию здоровья.
Результаты мужчин и женщин учитываются раздельно. Также есть деление по возрастным группам. Организаторы предполагают участие в полумарафоне 2 тысяч человек.
Положение о полумарафоне сообщает, что в стартовом городке будет расположен медицинский персонал. Он вправе отозвать участника с трассы по состоянию здоровья, сообщает официальный сайт мероприятия.
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