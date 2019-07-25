Московские врачи спасли ногу мотоциклистке, попавшей под колеса грузовика
Хирурги городской клинической больницы имени С. Боткина сохранили ногу мотоциклистке, которая попала под колеса грузовика. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
41-летнюю женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она управляла мотоциклом и столкнулась на трассе с большегрузом.
— Машина передними и задними колесами проехала по ноге пациентки. Женщина была на грани жизни и смерти, в состоянии травматического и посттравматического шока, с сильнейшими повреждениями мягких тканей и гнойно-септическими осложнениями. Хирурги спасли ногу женщине, — заявили в пресс-службе.
В ходе экстренной операции реаниматологам удалось стабилизировать состояние пациентки. Отмечается, что кожу удалось сохранить с помощью специальной технологии по полнослойной трансплантации собственной кожи пациентки.
— Операция была проведена экстренно, результат хороший — сепсис побежден, мягкие ткани ноги восстанавливаются, — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Боткинской больницы Олег Подкосов.
В данный момент пациентка занимается лечебной физкультурой под руководством инструктора, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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