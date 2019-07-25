Путин утвердил сроки реализации синхротронных и нейтронных мегаустановок
Президент России Владимир Путин утвердил сроки создания уникальных меганаучных установок. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству РФ поручено к 2021 году обеспечить ввод в эксплуатацию пять станций международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине. К 2025 году их количество должно увеличиться до 20.
Кабмину предстоит к 2022 году запланировать строительство установки на острове Русский во Владивостоке. Правительству необходимо создать источник синхротронного излучения поколения 4+. Также к 2023 году обновят Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» в Москве.
Синхротронное излучение используется для научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Нейронное излучение необходимо для изучения материалов, которые используются в энергетике или атомной промышленности, передает РИА Новости.
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