Эксперт рассказал, можно ли измерить интеллект человека
Тестов на измерение коэффициента интеллекта (IQ. — «МВ») сегодня существует великое множество. Классический вариант, наиболее распространенный по интернету, разработан Гансом Айзенком. Однако на сегодняшний день он считается устаревшим и вызывающим вопросы с точки зрения логической и математической культуры. Поэтому для работы профессионалы обычно используют варианты, разработанные Дэвидом Векслером, Джоном Равеном или Рудольфом Амтхауэром. Но реально ли по ним действительно определить умственные способности?
По мнению когнитивного психолога Центра психологической безопасности Александры Дмитриевой, с помощью IQ-теста можно измерить очень небольшую долю реальных способностей.
— В когнитивных исследованиях выделяют более десяти различных видов интеллекта. Уровень IQ показывает, насколько человек может мыслить в рамках шаблона. Однако многие сейчас говорят о необходимости более креативного, дивергентного мышления. Да, один из видов интеллекта так проверить можно, но судить по его результатам о качествах человека нельзя. Это очень узкая область, — подчеркнула Александра Дмитриева. — А есть еще вербальный интеллект, показывающий, как обращаются со смыслом слов.
СПРАВКА
Существуют словесный, числовой и зрительно-пространственный тесты. Они направлены на выявление специфических способностей, которые невозможно определить с помощью общих тестов.
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