Охрана спасла Порошенко от нападений после допроса
Бывший президент Украины Петр Порошенко 25 июля побывал на допросе в Государственном бюро расследований, после которого на него попытались напасть четыре человека.
Один из них прыгнул на капот машины политика, когда тот садился в транспортное средство. Охрана Порошенко успела среагировать и нейтрализовать нападавших. Однако один из защитников бывшего президента получил в глаза слезоточивым газом.
После этого к месту инцидента подоспела полиция, сотрудники которой попытались догнать нападавших.
Сам Порошенко все же смог уехать на личном автомобиле.
Как передает РИА Новости, во время допроса бывшего президента Украины у здания Госбюро проходили два митинга. Там собрались сторонники и противники Порошенко. Последние выступали с требованием посадить политика в тюрьму.
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