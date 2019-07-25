Эксперт прокомментировал сообщения о вероятности летнего снегопада
• 18:00 • 25 июля 2019
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Синоптики советуют москвичам достать теплую одежду
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения относительно того, что в европейской части России возможен снегопад.
По мнению эксперта, москвичи не увидят снега летом.
— Снег если будет, то мокрый и на северо-востоке европейской территории. Воркута, может, даже Новая Земля, но не в Москве, — отметил он.
Эксперт также отметил, что похолодание в Санкт-Петербурге и жара в Финляндии — это явления, которые связаны друг с другом.
— У нас заток холода, у них заток тепла. Это такая чересполосица режимов, связанная с усилениями региональных процессов, — уточнил он.
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