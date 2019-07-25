Банный день для поездов: как моют вагоны в московском метро
Дожди, обрушившиеся на столичный регион, не лучшим образом сказываются на внешнем виде поездов, работающих на открытых участках. Чтобы подвижной состав блестел, в электродепо существуют специальные мойки.
Потоки воды создают много проблем — они растворяют частицы пыли и размазывают их по вагонам, оставляя неприятные глазу неопрятные следы. При выходе на открытые участки на головной вагон попадает вся вода, стекающая по тоннелю.
Тем не менее поезда каждый день выходят на линии чистыми и сверкающими, неизменно радуя пассажиров.
За этим стоит напряженная работа бригад мойщиков вагонов, которым помогают механические щетки.
«Баня» для поездов — это несколько вертикально и горизонтально установленных цилиндрических щеток и сопел, через которые в разных направлениях подается вода. Поезд медленно движется через участок мойки.
— На мытье всего состава уходит примерно 15 минут. Щетки очищают борта вагонов, окна, двери и крышу.
Попадающая на поезд вода может нести в себе частицы растворенных известковых пород, белые следы которых не легко очищать, поэтому в воду добавлены специальные моющие вещества, — сообщили в Московском метрополитене.
После мойки поезда выезжают со сверкающими на солнце каплями воды.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
На сегодняшний день в московском метро работают 20 электродепо. Их главная задача — плановое обслуживание, мойка и ремонт поездов. Этим заняты тысячи инженеров, механиков, слесарей.