Растения переработают на удобрения

25 июля на территории «Аптекарского огорода» открылась первая в столице площадка для экорециклинга отходов. Это стало еще одним шагом для улучшения природоохранной ситуации в столице.

Благодаря обустроенной площадке для самостоятельного компостирования сотрудники ботанического сада смогут сами обеспечить «Аптекарский огород» органическими удобрениями. Для этого было установлено специальное современное оборудование — все для того, чтобы быстро и без использования лишних и засоряющих внешнюю среду методов создать необходимый для учреждения компост.

— Мы решили, что удобрения — настолько важное дело в саду и хозяйстве, что мы не будем его стесняться и прятать от глаз, как это обычно принято. Считается, что это место грязное, плохо пахнет, но это нормальные природные процессы. Это будет демонстрационный компостный двор. Весь цикл производства можно будет увидеть своими глазами, — рассказал ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин. — Посетители в любое время работы ботанического сада смогут познакомиться с этим нашим новейшим проектом, даже когда площадка закрыта. Для этого специально создан небольшой уступ с видом на компостный двор, а также продублированы таблички, содержащие информацию о площадке.

Для создания удобрения на площадке установлен вермикомпостер. В нем черви при температуре от 15 до 23 градусов Цельсия постепенно перерабатывают растительные остатки. Также на площадке установлены вращающиеся компостеры для бытовых отходов разных типов.

— Площадка для экорециклинга органических отходов — это наша давняя мечта. А садовый компост — основа здорового плодородия почвы. Это биологический процесс, связанный с работой микроорганизмов. Мы стремимся к тому, чтобы все условия для этого соблюдались на нашей площадке, — отметил главный садовник «Аптекарского огорода» Антон Дубенюк.

Уже с августа на компостном дворе начнут проводить регулярные мастер-классы для посетителей. Все желающие смогут узнать о работе двора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Ретеюм, директор «аптекарского Огорода»:

— Мы хотим сделать из слова «компост» некий культурный термин, чтобы он стал элементом нашей жизни и среды, чтобы все увидели, как он создается. Этот двор, самый большой и сложноорганизованный в России, будет первым таким примером. Теперь мы сможем перерабатывать все органические отходы и показывать людям, как это происходит.

СПРАВКА

Компостный двор — это огороженная стенками площадка с твердым, пригодным для движения техники пространством, на котором расположены: измельчитель сырой травы и листьев, измельчитель древесины (шредер), грохот для компоста и другое вспомогательное оборудование.