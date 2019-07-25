Соревнования выявят лучших танкистов

В 2018-м российские танкисты выиграли в «Танковом биатлоне» в шестой раз подряд. Смогут ли они победить на АрМИ-2019 и в этом году? Об этом «ВМ» расспросила вице-президента Международной общественной организации «Федерация танкового биатлона», полковника в отставке Александра Куликова.

— Чем организаторы удивят зрителей на этот раз?

— Во-первых, впервые в истории проведения состязаний среди танковых экипажей, проводимых по программе индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон», состоится заезд на танках Т-72Б3 сразу трех российских женских танковых экипажей. Он пройдет в день открытия АрМИ-2019, 3 августа.

Во-вторых, в этом году на старт соревнований в основной программе выйдет рекордное количество команд-участниц — 25.

— Есть новички?

— Да, впервые в соревнованиях лучших танкистов примут участие экипажи из вооруженных сил Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

— Есть ли изменения в правилах проведения конкурса?

— Нет, сами правила остались теми же. Но в этом году есть серьезные изменения в формате проведения соревнований танкистов. Команды-участницы впервые разделены на два дивизиона. Распределение произошло по спортивному принципу — на основании рейтинга, составленного по итогам соревнований прошлого года. В сильнейший дивизион в соответствии с занятыми на АрМИ-2018 местами вошли Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия, Сербия и Сирия. Остальные участники выступят во втором дивизионе.

На «Танковом биатлоне — 2019» будет четыре полуфинала и два финала. Командам-победительницам обоих дивизионов мы вручим кубки и наградим призеров медалями. А в борьбе за победу в индивидуальной гонке смогут участвовать экипажи команд любой страны. Все будет решаться на «биатлонной» трассе. Уверен, что вновь победят наши танкисты.

— Какие призы в этом году получат победители?

— Танкисты лучшего экипажа соревнований — по УАЗу «Патриот», серебряные призеры — по «Ладе-Гранте», бронзовые — по мотоциклу «Минск». Вся «наградная» техника уже доставлена к месту проведения соревнований.

— Что Федерация танкового биатлона в этом году собирается предложить зрителям?

— На АрМИ-2019 на территории парка «Патриот» впервые будет организована фан-зона для болельщиков. На полигоне «Алабино», рядом с «биатлонной» трассой, откроются различные площадки и выставки. Учитывая интерес к соревнованиям коллекционеров, в этом году по инициативе Минобороны выпущен блок почтовых марок, посвященных V Армейским международным играм.

В дни проведения конкурса «Танковый биатлон — 2019» ветеранов, детей из детских домов и малообеспеченных семей накормят солдатской гречневой кашей с тушенкой.