Предчувствие дороги

Лето — время путешествий. Кто бы что ни говорил — так было всегда. И, надеюсь, будет впредь.

У путешествия всегда есть приметы. Такие незначительные детали, тонкие черты, ощутив которые, ты понимаешь: вот оно, наконец-то свершилось. Рутина и заботы остаются позади, а впереди... Да черт его знает, что там, за горизонтом. И это самое главное. Ведь любое, даже самое недолгое, путешествие — это всегда хоть немного приключение: даже поездка на метро от «Алтуфьева» до «Тульской».

Тихое позвякивание граненого стакана с крепким сладким чаем о подстаканник и тонкий, но ничем неистребимый торфяной запах креозотовой пропитки шпал. Блеск начищенных медных заклепок, наглый чаячий грай и солоноватый, иногда едва заметный, почти исчезающий, запах моря и терпкого темного рома. Мягкий велюр сидений, вкус мятных леденцов «Полет», руки, поневоле сжимающие подлокотники, и понимающая улыбка стюардессы.

И уносящиеся куда-то вдаль бесконечные сосенки и березки, простирающаяся до горизонта водная гладь или земля, словно падающая вниз, куда-то под крыло самолета, — все это говорит: вот она, дорога. Ты дождался, дополз, дожил.

Новые города и страны, вкусы и ароматы, лица, впечатления, эмоции, чувства — все то, что останется с тобой до самого последнего часа жизни Фото: https://pixabay.com/ru

И не важно, трясешься ли ты в пригородной электричке, чтобы выйти в районе платформы Турист, протопать несколько километров с оттягивающим плечи рюкзаком, разбить палатку и провести выходные в подмосковном лесу (да-да, не удивляйтесь, такие еще остались). А может быть, отправишься покорять даже в августе припорошенный снегом Эльбрус. Или (чего греха таить — все мы иногда не прочь провести так пару-тройку часов) просто будешь сидеть, наслаждаясь блаженным ничегонеделанием, и потягивать прохладное вино в одном из ялтинских кафе. Или даже взлетишь на гребне волны, оседлав непокорную доску для серфинга где-нибудь в районе австралийского Большого Барьерного рифа.

Все это — путешествия. Новые города и страны, вкусы и ароматы, лица, впечатления, эмоции, чувства — все то, что останется с тобой до самого последнего часа жизни. Единственное, что останется. В отличие от магнитиков на холодильник.

Поэтому не раздумывай. И если дорога позвала — смело вставай на нее и иди, лети, плыви, исследуй, открывай, покоряй. И всегда потом возвращайся домой. До следующего путешествия.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»