Память легендарного советского барда почтили друзья и родственники
25 июля в столице прошли мероприятия, посвященные дню памяти поэта и барда Владимира Высоцкого.
Главные мероприятия прошли в Государственном музее Владимира Высоцкого на Таганке: здесь состоялась творческая встреча, на которой можно было побеседовать с друзьями, знакомыми и коллегами поэта. Кроме того, прошла открытая беседа с научным сотрудником музея, который рассказал о новых результатах исследований аудиозаписей выступлений легендарного советского музыканта.
— Если бы мой отец сейчас был жив, я бы вряд ли захотел ему что-то рассказывать — я бы, скорее, его слушал, — поделился с корреспондентом «ВМ» сын музыканта, директор Государственного музея Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий.
Мероприятия, посвященные памяти барда и актера, прошли и в других местах столицы. Так, в парке «Зарядье» открылась передвижная экспозиция «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути», где отражены области творчества, в которых легендарный музыкант реализовывал талант: театр, кино, концертная деятельность и поэзия.
Напомним, Владимир Высоцкий, один из самых знаковых отечественных поэтов и певцов, скончался летом 1980-го, в 42 года. Сердце артиста остановилось между тремя часами ночи и половиной пятого утра 25 июля. Певец ушел из жизни в самом расцвете сил, но оставил после себя наследие, которое живет до сих пор.