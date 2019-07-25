Горожан приглашают посетить Больницу имени Кащенко

Это вам не музей классического искусства второй половины XVI века! Вряд ли кто-то может похвастаться тем, что бывал в стенах психиатрической больницы, тем более столь знаменитой, как «Кащенко»! Да еще и не в роли пациента.

— Это место наряду с Кремлем, храмом Василия Блаженного и другими знаковыми объектами является одним из символов столицы, — утверждает экскурсовод организовавшей «тур» библиотеки № 164 Юлия Безносик. — Про нее поют песни, пишут стихи, но тем не менее больница не пользуется популярностью среди туристов.

Впрочем, Кащенко — это уже, по сути, имя нарицательное.

По аналогии с Первой психиатрической больницей так называют аналогичные учреждения в регионах. Правда, секрет народного названия организаторы экскурсии заранее раскрывать отказываются: узнать историю этого места куда любопытнее вживую. Вдобавок посетителям расскажут, как лечебница имени Алексеева стала Канатчиковой дачей и почему она столь знаменита.

Немного фактов вместо справки: здание Психиатрической больницы № 1 было построено в 1894 году и с момента своего открытия функционирует по системе сельского патронажа.