Многие истории начинаются с вокзалов

Все дороги ведут… в Москву!

Такое впечатление складывается на столичных вокзалах. Редко какой город может похвастаться сразу девятью терминалами. Тупиковые ветки междугородних путей сообщений, уютные кафе рядом с перронами и милый женский голос, раз в пару минут уведомляющий о прибытии очередного поезда…

Доступность и комфорт

Псевдорусский стиль снаружи и ультрасовременная отделка внутри, десятки сотрудников и тысячи прибывающих — Казанский вокзал принимает гостей столицы преимущественно из российских регионов.

Вот молодой парень помогает одинокой матери с коляской сойти на перрон из только что прибывшего поезда Анапа — Москва. Наверное, вернулись из отпуска. У соседнего вагона стоит пожилая пара, ожидающая внука из командировки. А под огромным табло, постоянно обновляющим актуальное расписание, выискивает нужную платформу молодой студент, решивший провести лето подальше от столичной суеты.

— Мы открыли на Казанском вокзале зону ожидания уникального формата, — презентует новый зал пассажиров начальник сектора организации содействия маломобильным группам населения Дирекции железнодорожных вокзалов Мария Левшукова. — Она будет функционировать как пункт помощи, координируя работу ответственных служб вокзала. Казанский — крупнейший вокзал в России и лидер по количеству обслуженных маломобильных пассажиров.

Из ближнего зарубежья

Гостей из соседних государств приветствует один из самых молодых вокзалов Москвы — Киевский. Под огромным куполом-туннелем высаживает пассажиров поезд Кишинев — Москва. Здесь же на чемоданах сидит компания энтузиастов, решивших провести выходные в украинской столице.

— Мало кто знает, но именно на башне Киевского вокзала установлены одни из двух столичных механических часов, — рассказывает москвовед Алексей Иванов. — Устройству уже более 100 лет.

Вторые, кстати, украшают Кремль.

Удачное начало дня

Белорусский вокзал — тот самый, напротив которого недавно отреставрировали целый сквер, — по праву можно назвать одним из самых прогрессивных терминалов столицы. Отсюда уезжают в аэропорт Шереметьево, здесь встречают пассажиров из Калининграда, а местные «Стрижи» и «Ласточки» разгоняются до 160 километров в час.

— Для меня Москва каждый день начинается с Белорусского, — утверждает жительница Одинцова Марта Ольховая. — Работа здесь, друзья здесь, увлечения... Дома я только ночую. И знаете, это довольно неплохое начало! Как с правильной ноги утром встать.