Задел для вечности

В это воскресенье мы вспоминаем событие, изменившее образ мысли и жизни наших предков, ‑ День Крещения Руси, и обращаем свой взор к апостолам и равноапостольным просветителям нашей земли.

Чем дороги для нас апостолы? Они первыми оставили привычную обстановку и прежний образ жизни, земные утешения и привязанности, чтобы безоглядно идти за Христом, и показали этот путь следования всем христианам.

Главным в их служении было свидетельство всем народам о воскресшем Спасителе, Его жизни, искупительном подвиге и учении. Именно апостолы дали человечеству возможность узнать евангельские истины и обрести веру во Христа как истинного Бога. Как им удалось это сделать? Свое посланничество миру они несли не только словом христианской проповеди: устным и письменным, но и примером собственной жизни.

Одно дело передать информацию о том, что исповедуешь христианство, и в ответ услышать: «Ладно, пусть христиане так верят, а я ни при чем». Важно получить сердечный отклик. А сердце откликается не столько на слова, сколько на жизненные примеры, удостоверяющие правдивость слов. Апостолы не подбирали красивые выражения, а своей жизнью засвидетельствовали истину христианства.

Некоторые мученики хранили молчание во время пыток. Но их стойкость в вере, готовность терпеть любые муки вплоть до смерти, но не отказаться от Христа, была для окружающих, порой даже их палачей, самой убедительной проповедью. В мучениках действовала сила Святого Духа, которая делала их способными перенести немыслимые страдания за верность Господу. Та же благодатная сила сделала апостолов способными обратить в христианство языческие народы.

Cердце откликается не столько на слова, сколько на жизненные примеры, удостоверяющие правдивость слов Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пока апостолы не были просвещены Святым Духом, их разум оставался на уровне человеческой мудрости и земных чаяний. Даже когда воскресший Христос приходил к ним в течение сорока дней, они продолжали вопрошать Его о восстановлении господства Израиля (см. Деян. 1, 6). Значит, они по-прежнему понимали Царство Христово исключительно приземленно: как благоденствие своего народа, — и были не против оказаться «на первых ролях» (ср. Мф. 20, 21).

Святой Дух, сошедший на апостолов в день Пятидесятницы, облек их силой свыше, которая привлекала людей к вере во Христа, и дал премудрость, перед которой не могли устоять никакие земные доводы. Это было необходимо для того, чтобы, по слову Христа, они могли стать Ему «свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1, 8).

Каждый человек принимает Духа Святого во время Крещения, а потом и в других таинствах. Все христиане имеют возможность проявить Его в своих словах и делах. Однако большинство христиан не имеет той решимости следовать за Христом, какую проявили апостолы и мученики.

Что же нам делать, чтобы обрести подобную им решимость оставить все земное и следовать за Христом? Апостол Павел советует: «Имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29—31). Разъясняя эти слова апостола, блаженный Феофилакт говорит, что мы «не должны злоупотреблять» всем, что имеем в земной жизни, «то есть прилепляться к нему со всем усердием и пристрастием».

Бесспорно, придет время, мы оставим все земное, и нажитое достанется неизвестно кому. То, что для нас было ценным, нашим детям может быть совершенно неинтересно. Кто-то, например, все свои средства вкладывал, чтобы собрать ценную коллекцию монет, а сын продаст ее за копейки. Если же человек среди неизбежной повседневной суеты находит возможность взять в руки Евангелие или книгу творений святого отца, значит, он пытается сделать задел в будущее. Как говорит Христос, «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Если будем искать сокровища в Боге, т.е. в жизни по Его заповедям (не лгать, не обманывать, не прелюбодействовать, а поступать с другими, как хотим, чтобы с нами поступали), то и сердце наше будет устремлено к Нему.

Смысл апостольского служения как раз и заключался в том, чтобы люди устремились к небесным сокровищам, к стяжанию даров Духа Святаго, чтобы они поняли, насколько это важно. Их целью было зажечь в сердце человека желание жить по-евангельски. Такую ревность приведения ко Христу все народы, живущие в Киевской Руси, имели святой равноапостольный князь Владимир и его бабка святая Ольга.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»