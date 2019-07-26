Европейский совет инженеров строительства высоко оценил транспортное развитие Москвы

В рамках визита делегации Европейского совета инженеров строительства (ЕСИС) в Москву представители организации встретились с руководством городского инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» и посетили стройплощадку станции метро «Нижегородская», на базе которой создается самый крупный транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

Председатель совета директоров АО «Мосинжпроект» Александр Горностаев презентовал зарубежным коллегам основные направления работы группы компаний и ключевые проекты, среди которых он назвал стадион «Лужники» и парк «Зарядье».

— Мы не только проектируем и ведем строительно-монтажные работы, но и исполняем функции заказчика, привлекаем инвестиции, занимаемся реализацией объектов на рынке недвижимости. Из года в год инжиниринговый холдинг повышает свою эффективность, занимая ведущие позиции в международных рейтингах, играя при этом и важную социальную роль, обеспечивая рабочими местами огромное количество специалистов», — уточнил в свою очередь генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин.

Он также рассказал о технологиях и нетривиальных проектных решениях, применяемых в строительстве в Москве, на примере реализованных проектов компании. В частности, речь шла об уникальных инженерных сооружениях, таких как смотровая площадка «Парящий мост» в парке «Зарядье», светопрозрачной конструкция «Стеклянная кора», кровле Дворца гимнастики в форме взмаха гимнастической ленты и фасадах Большой спортивной арены в «Лужниках».

Председатель совета директоров АО «Мосинжпроект» Александр Горностаев (второй слева) презентовал зарубежным коллегам основные направления работы группы компаний и ключевые проекты Фото: предоставлено АО «Мосинжпроект»

Европейских гостей интересовало, как удалось выйти на такой короткий срок строительства ключевых объектов. Ответ был прост — это слаженная работа большой команды.

Познакомиться с современными технологиями, которые сегодня применяются в строительстве московского метро, европейские инженеры смогли на площадке строящейся станции «Нижегородская», экскурсию для коллег провели специалисты «Мосинжпроекта».

— В Москве на строительстве метро мы впервые, и я очень впечатлен масштабом объекта, европейским уровнем организации строительства, квалификации инженеров, качеством применяемого оборудования и, конечно, темпом строительства, — поделился своими впечатлениями президент ЕСИС Арис Чатзидакис и добавил, что Совет европейских инженеров готов сотрудничать с российскими компаниями и специалистами как в части консультирования по внедрению новых технологий, так и по обмену уже накопленными знаниями в проектировании и строительстве.

В «Мосинжпроект» отметили, что масштабы реализации градостроительных программ Москвы, темпы строительства транспортной инфраструктуры и уровень применяемых технологий вызывают большой интерес как российского, так зарубежного профессионального инженерного сообщества. Все больше иностранных специалистов, посещая столицу России, хотят не только насладиться историческими достопримечательностями, но и своими глазами увидеть, как строятся новые объекты, уже сегодня создающие образ современной Москвы.

Читайте также: Природу вписали в архитектуру метро: какими станут новые станции Некрасовской линии