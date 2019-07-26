Один человек погиб и восемь пострадали при ДТП с автобусом в Челябинске
• 10:38 • 26 июля 2019
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Авария произошла в Ленинском районе города
Фото: Фотография с сайта "Челябинск онлайн" (https://74.ru/)
В Челябинске автобус ПАЗ столкнулся с автокраном МАЗ. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что авария произошла в Ленинском районе города.
В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Шесть из них были госпитализированы. Точных данных о состоянии потерпевших к настоящему моменту не имеется. Об этом пишет ТАСС.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, предварительной причиной ДТП стал отказ тормозов у автокрана, передает РИА Новости.
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