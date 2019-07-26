Историк из Подмосковья намерен пройти пешком всю Россию
• 12:59 • 26 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dy5wajyed1b02vlk4j
В день путешественник проходит около 30 километров
Фото: Скриншот с видео «МИР 24»
Историк из подмосковного Жуковского Андрей Шарашкин планирует обойти пешком всю Россию и добраться до Тюмени. По пути он планирует посетить как можно больше городов.
По предварительным расчетам, домой он попадет только через пять лет, сообщает «МИР 24».
За день путешественник проходит 30 километров. Ночует он у местных жителей или на природе.
Мужчина ведет интернет-блог и рассказывает подписчикам о своих путешествиях каждый день. По словам историка, он также собирает материал для книг.
Источник: mir24.tv
Читайте также: Московские туристы пропали в Карелии
Теги:
13:4026 июля 2019
13:2326 июля 2019
13:1826 июля 2019
13:0626 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5126 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:2926 июля 2019
12:2226 июля 2019
12:0526 июля 2019
11:4526 июля 2019
11:2926 июля 2019
11:0326 июля 2019
10:4226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:0426 июля 2019
09:5926 июля 2019
09:3926 июля 2019
09:3326 июля 2019
09:1926 июля 2019
08:5926 июля 2019
08:4126 июля 2019
08:3526 июля 2019
08:2626 июля 2019
08:1326 июля 2019
07:5226 июля 2019
07:4526 июля 2019
07:2526 июля 2019
06:3326 июля 2019
05:0026 июля 2019
02:2526 июля 2019
01:4226 июля 2019
00:2926 июля 2019
22:1925 июля 2019
21:5325 июля 2019
21:3125 июля 2019
20:5125 июля 2019
20:1025 июля 2019
19:4925 июля 2019
19:3325 июля 2019
19:3225 июля 2019
19:1125 июля 2019
19:0425 июля 2019
18:5625 июля 2019
18:5125 июля 2019
18:2925 июля 2019
18:0025 июля 2019
18:0025 июля 2019
17:5125 июля 2019
17:4925 июля 2019
17:3625 июля 2019
17:2925 июля 2019
17:1425 июля 2019
17:0725 июля 2019
16:5825 июля 2019
16:4125 июля 2019
16:3325 июля 2019
16:1625 июля 2019
16:1525 июля 2019
15:5725 июля 2019