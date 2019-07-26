Футболисту Тарасову закрыли выезд за границу и арестовали счета

Российский футболист Дмитрий Тарасов по-прежнему не погасил многомиллионную задолженность по алиментам на ребенка от первого брака — десятилетнюю Ангелину.

Спортсмен запустил ситуацию настолько, что на прошлой неделе ему запретили выезд за границу России и арестовали банковские счета, сообщает «СтарХит» со ссылкой на слова адвоката бывшей супруги футболиста Сергея Жорина.

— Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить 7 миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 миллионов. В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал, — рассказал юрист.

Помимо прочего, Тарасов продолжает создавать неудобства бывшей жене и в бумажных вопросах. Так, в ответ на ее просьбу дать разрешение на выезд дочери за границу, он оформил документ, но так его и не предоставил.

Также адвокат отмечает, что крупные долги не мешают спортсмену жить на широкую ногу. Недавно, например, в его коллекции автомобилей появилась иномарка за 10 миллионов рублей, которую тут же арестовали должностные лица.

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