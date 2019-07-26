Эксперт оценил возможность использования нацвалют в торговле РФ с Турцией
Эксперт РИСИ Вячеслав Холодков оценил перспективы увеличения расчетов в нацвалюте в торговле между Россией и Турцией, передает rueconomics.ru.
Турция ожидает от России увеличения доли сделок в товарообороте с использованием национальной валюты. Такое заявление 26 июля сделала министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11 процентов. В импорте этот показатель пока сильно отстает и составляет всего 0,5 процента.
Эксперт Вячеслав Холодков пояснил, что дальнейшее увеличение торговли в национальных валютах зависит от двух факторов. Первый — стабильность рубля. Многие компании опасаются резких колебаний российской валюты.
— Второй фактор завязан на постепенный уход от нефтедоллара. Пока цены на нефть определяются в долларах, что связано с принципами биржевой торговли. Когда она перейдет на другие валюты, рухнет и могущество доллара США, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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