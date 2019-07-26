В «Играх героев» в «Лужниках» 27 июля смогут принять участие все желающие
В рамках праздника «Московский спорт в «Лужниках», который пройдет 27 июля, состоятся «Игры героев», все желающие смогут поучаствовать в соревновании по легкой атлетике (прыжки, эстафеты, челночный бег, толкание ядра и другие), общей физической подготовке (упражнения с гирей, отжимания, подъемы корпуса, подтягивания) и пройти полосу препятствий (преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров).
Кроме того, гости фестиваля могут принять участие в мастер-классах по фехтованию, армрестлингу, стрельбе из лука. Всего с 11:00 до 20:00 часов будут работать более 40 площадок — от шахмат и до смешанных единоборств. А Департамент спорта Москвы откроет информационный павильон, чтобы дети, пройдя тестирование, могли понять, какой вид спорта выбрать.
Также на территории Moscow City Games сюрприз ждет и экстремальных велосипедистов: для них построят огромный город.
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