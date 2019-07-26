Российская Федерация бокса подаст в суд на организаторов последнего боя Дадашева
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в скором времени ими будет подан иск на организаторов последнего боя спортсмена Максима Дадашева, после которого он скончался.
Напомним, что о трагедии стало известно 23 июля. Четырьми днями ранее состоялся бой Дадашева и Матиаса. После поединка россиянину стало хуже, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачи провели экстренную операцию, связанную с отеком мозга, однако спортсмен все же скончался.
- Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться, - передает РИА Новости слова Кремлева.
Он отметил, что среди ошибок перед боем может быть отсутствие проверки подлинности медицинских документов Дадашева.
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