Создана вакцина, победившая самую опасную форму «обезьяньего» ВИЧ

Биологи из США создали препарат, который может уничтожить в зараженных клетках следы самой опасной формы вируса иммунодефицита обезьян. Медики проверили действие вакцины на макаках. Об этом сообщает Science Translational Medicine.



— Нам удалось решить две главные проблемы всех существующих вакцин от ВИЧ — недолгую длительность защиты и ее узкий профиль. Ни одна другая терапия не может защищать организм от действия тех двух вирусов, с которыми мы работали, — объяснили врачи из Исследовательского института Скриппса в США.

Известно, что сегодня во всем мире с ВИЧ борются при помощи антиретровирусных препаратов, которые вызывают сильнейшие побочные эффекты. По этой причине пациенты часто прекращают их пить до того, как закончится курс. Из-за этого лечение становится неэффективным. Сейчас врачи возлагают надежды на генную терапию, которая уничтожает все следы вируса в пораженных клетках.

Генетики создали своего рода «троян», содержащий молекулу CD4, которая приманивала вирусные частицы, а активное вещество препарата убивало их.

После проверки эффективности этих молекул в пробирке медики «подселили» инструкции по их сборке в ретровирус, который способен проникать в мышечные клетки обезьян и заставляет производить большое количество так называемой CD4. В итоге, проникая в кровь, молекулы убивали вирус.

Сейчас врачи занимаются разработкой более совершенной версии вакцины, которую можно будет применять при борьбе и с человеческой разновидностью ВИЧ.

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