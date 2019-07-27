Сергей Собянин: Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом
На несанкционированном митинге, который продет сегодня на Тверской улице, будет обеспечен порядок в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на свой странице в Twitter.
— Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, — заметил он.
Мэр столицы также подчеркнул, что любые вопросы, связанные с защитой прав граждан, будут решаться в законном порядке.
— Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом, — заключил Собянин.
Ранее в ГУ МВД по Москве и Департаменте региональной безопасности сообщили, что в данные органы власти не поступало никаких уведомлений о согласовании акции оппозиционеров, в связи с чем участие в ней будет считаться незаконным. Московская прокуратура также напомнила об ответственности участников несанкционированной акции.