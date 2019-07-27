Названы речевые ошибки, за которые должно быть стыдно каждому
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института, профессор Азалия Блинова рассказала о самых популярных ошибках, за которые должно быть стыдно каждому.
По ее мнению, лидером рейтинга является слово «звонит». Неправильное ударение на первый слог выдает невысокий культурный уровень человека.
Часто россияне употребляют в речи слова «ихний» и «евонный». Эти формы относятся к уральским диалектам. Употребление данных слов показывает невысокий уровень грамотности человека.
Также неверным считается использование слов «ложить», «плотят» и выражений «подпишите договора» и «мы стали более лучше одеваться».
По мнению Азалии Блиновой, многие россияне путают понятия «надеть» и «одеть». Она объяснила, что «надеть можно на себя, а одеть кого-то». Кроме того, режет слух неправильное использование ударения в слове «торты». Ударение необходимо ставить только на первый слог, сообщает «Российская газета».
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