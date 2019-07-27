Лучшие спектакли уличных театров представят ко Дню города Москвы
Программу празднования Дня города на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ. Торжественные мероприятия намечены на 7 и 8 сентября.
Театральные и балетные представления пройдут на площадках «Рождение легенды», «Программа возрождения» и «Место встречи». Оформление каждой из них будет посвящено одному из периодов в истории ВДНХ.
В рамках проекта «Золотая маска» в городе» на Тверской улице представят лучшие спектакли уличных российских и зарубежных театров. Центральные улицы Москвы украсят арт-объекты в виде памятников, фонтанов и павильонов выставки.
В 2019 году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея на ВДНХ пройдет свыше 100 праздничных мероприятий. Гостей ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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