Правый хук «левым» услугам

Одна, но пламенная, страсть сжигает многих горожан — сделать ремонт в квартире качественно и дешево.

Почта «Вечерки» подтверждает, что в большинстве случаев оба эти требования совпадают крайне редко. Да и то лишь в том случае, если собственники делают все самостоятельно и грамотно. В противном случае любые самоделки выпирают в косяки недоделок и брака.

Поэтому, когда Сергей, мой товарищ по профессии, позвонил и попросил совета о порядке и организации подключения новой газовой плиты к домовой сети, мой совет был однозначен: необходимо вызвать мастера из городской газовой сети, которая обслуживает его район. Никакого «одного знакомого рукастого мужика», никаких «мужей на час», ни одного заграничного специалиста «из ансамбля ЖОХ» — только сертифицированный слесарь-газовщик! Серега взял временную паузу для размышления. Перезвонил.

— Сетевой мастер ровно в два раза дороже! — сообщил упавшим голосом. — К тому же надо ждать, у фирмачей очередь. А парни с сайта готовы хоть сейчас прийти и все подключить.

Надежда Сергея на «парней с сайта» напомнила мне две совсем свежие коммунальные истории, которые произошли в районе Кузьминки, где мне довелось осваивать мастерство сантехника, и в Бабушкинском районе, где компания заезжих «мастеров на все руки» отрабатывала свое мастерство во время ремонта квартиры ветерана войны. В Кузьминках мы с моим наставником Александром обнаружили систему подачи воды в туалет, в которой не было ни одной (!) ровно закрепленной трубы. Все были прилеплены, как говорят, сикось-накось.

— Нельзя было попросить этих парней сделать все поровнее? — поинтересовались мы у хозяйки.

— Звонила им по телефону, — грустно призналась пожилая женщина. — Только они в ответ смеялись, и говорили, что уже находятся в Сочи и пьют за мое здоровье.

— Где же вы отыскали таких радетелей за ваше здоровье? — удивились мы.

— Из рекламы на доске объявлений в подъезде, — ответила удрученная хозяйка квартиры.

«Полет шмеля» — кривули и размазню — изобразили на стенах однокомнатной квартиры инвалида-колясочника заезжие штукатуры-гастролеры в районе Бабушкинский. А уж как они укрепили дорогостоящие деревянные балконные окна и «утеплили» сам балкон — словами не пересказать, надо попробовать перезимовать в таком шалаше. Нашли таких «мастеров пера и топора» для немощного человека опять-таки по объявлениям.

Страсть сжигает многих горожан — сделать ремонт в квартире качественно и дешево Фото: Анатолий Сидоров, "Вечерняя Москва"

Эти конкретные истории (а их множество в почте «Вечерки») позволяют сделать вывод: не надо пользоваться услугами коммунальных мастеров с интернет-барахолки и тех, что нам услужливо подсовывают через почтовые ящики. Согласен, бывают и удачные исполнители. Но в общем и целом поиск мастеров вслепую — опасная лотерея. Где выход из создавшейся ситуации на ремонтном рынке города? Вчера позвонил Сергей и поблагодарил за совет:

— Пришел настоящий фирмач. Плиту подсоединил быстро и аккуратно, фирменными переходниками и деталями. Работает отлично! Оставил мне все контакты, акт о подключении, гарантийный талон. Деньги я перечислил ему через терминал, который он принес с собой. Чек остался у меня.

— Значит, не зря заплатил двойную цену? — напомнил я ему первую нашу беседу.

— О деньгах не тужу, и на душе спокойно, — ответил мой собеседник и добавил по-боксерски: — Пора левым услугам давать хук справа, чтобы качество их росло и жизнь становилась надежней и спокойней.

Хук справа — это хорошо, по-нашенски. Чтобы после дорогостоящего ремонта в квартире самому отдыхать в Сочи, а не гастролерам-передвижникам.

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