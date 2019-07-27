Черный принц, желтый окрас и торпеда: откуда везут дыни и арбузы в Москву

В Москве сезон продажи арбузов и дынь стартует 5 августа, об этом «ВМ» сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг. В этот день во всех районах города откроются бахчевые развалы. В этом году, согласно сведениям на портале открытых данных, таких точек будет порядка 230. Однако список могут и дополнить. Это зависит от предложений префектур и муниципальных депутатов, которые собирали ранее пожелания жителей Москвы.

Проработают бахчевые развалы вплоть до 1 октября. За два месяца горожане смогут приобрести арбузы и дыни, приехавшие к нам из Дагестана, Ставрополья, Краснодарского края, Астрахани и Волгограда.

Уже четвертый сезон подряд бахчевыми будут торговать в удобных деревянных киосках. В Департаменте торговли и услуг напомнили, что договоры с предпринимателями заключались на пять лет.

Для представителей южных регионов, откуда чаще всего поступает товар на московские прилавки, созданы все условия: в каждом киоске есть весы, а свои печати на дары природы ставит Роспотребнадзор.

Но до старта работы бахчевых развалов остается еще примерно неделя, а пока дыни и арбузы можно купить в сетевых магазинах и на рынках. «ВМ» оценила ассортимент на прилавках. Так, на рынках города можно купить арбузы по 30 — 50 рублей за килограмм.

— Цены на рынках примерно одинаковы, — говорит Максим Черников, администратор Москворецкого рынка. — В начале сезона они варьируются в пределах 30 — 50 рублей за килограмм полосатого, к сентябрю могут снизиться.

В Москве сезон продажи арбузов и дынь стартует 5 августа. На фото Надежда Шутова Фото: Пелагия Замятина,"Вечерняя Москва"

По его словам, стоимость лини начинается от 60 рублей за килограмм.

— В зависимости от сорта дыни цена может возрастать до 150 рублей за кило, — продолжает Максим Черников.

Самой дорогой станет «Торпеда» — продолговатые плоды везут из Азии. Они считаются одними из самых сладких. Хотя у покупателей популярностью пользуется и «Колхозница». Круглая ягода вполне подойдет на полдник для одного — двух человек из-за своего небольшого размера.

Покупателям рекомендуют брать спелые, но не мятые ягоды. Всего в Москве работает свыше сотни сетевых магазинов и мест, где можно приобрести уже сейчас арбузы и дыни. Цена повыше, чем на рынках. Например, в одном из сетевых магазинов за сорт арбуза «Черный принц» придется заплатить 85 рублей за килограмм. Примерно в такую же цену обойдется и килограмм дыни.

Есть варианты и дешевле -- в крупных супермаркетах стоимость килограмма арбуза начинается от 20 рублей. Есть сорта без косточек, правда, цена таких полосатых будет выше -- от 77 рублей.

Фирмы по доставке фруктов и овощей предлагают купить арбузы по 40 — 55 рублей за килограмм. Дыни дороже в среднем вдвое. В интернет-магазинах предлагают купить бахчевые за 100 — 250 рублей за ягоду, в зависимости от ее веса. Уже сейчас продавцы обещают скидки.

На прилавках можно найти квадратные или желтые арбузы из Азии, а не только привычных полосатых с красной мякотью. Например, желтый арбуз из Таиланда будет стоить от 769 рублей за килограмм. Экзотика? Да, пожалуй. Цена соответствующая. Как, впрочем, и у иранский и бразильских арбузов -- стоимость килограмма такой ягоды составит 189 и 449 рублей за кило, соответственно. Есть и образцы дороже. Так, красный тайский арбуз будет стоить 689 рублей за килограмм. А самой дорогой станет дыня сорта "Япония" из того же Таиланда. Цена за маленькую ягоду -- 1399 рублей.

Уже четвертый сезон подряд бахчевыми будут торговать в удобных деревянных киосках. На фото: Вугар Гусейн и Роман Байкал Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Столичные власти напоминают, что покупать в незаконных точках, на стихийных рынках, с грузовиков бахчевые нельзя. Это может быть опасно для здоровья. Нарушителям тоже придется несладко: штраф для них может достигать 50 тысяч рублей.

В свою очередь в Роспотребнадзоре напоминают, что разрезать на месте арбуз или дыню нельзя. Это противоречит санитарным нормам. Полагаться нужно только на советы продавцов и свои знания о спелых ягодах.

— Уже дома арбузы и дыни необходимо помыть теплой водой с мылом, — советует заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елена Игнатова. — Хранить разрезанные ягоды лучше не больше одного — двух дней.

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